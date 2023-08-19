Закон и Порядок

135 683 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Целовальников
    А знает ли об этом, губернатор Владимиров! Если нет, то надо его оповестить об этой ситуации! Он, думаю, поможет отпр...Мать укропских во...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Уму непостижимо! В крае  полно людей с педагогическим образованием, а  для них эта хохляцкая дрянь ценный кадр?. Увол...Мать укропских во...
  • Владимир Клюкин
    ЬЗачистка вражеско...

Изучение древних народов расскажет больше о нас

Изучение древних народов расскажет больше о нас

Политическая антропология сложилась как одно из ответвлений антропологической науки. Главный предмет исследований - изучение институтов управления и соответствующей практики у этнических сообществ и в обществах с племенным строем https://rreporter.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх