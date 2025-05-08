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Царьград

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Мария Захарова объяснила важность 9 Мая для участников спецоперации

Мария Захарова объяснила важность 9 Мая для участников спецоперации

Мария Захарова объяснила, почему 9 Мая особенно значим для бойцов спецоперации. Дипломат отметила угрозу неонацизма.

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