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Царьград

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Невролог Сурская перечислила состояния, напоминающие деменцию

Невролог Сурская перечислила состояния, напоминающие деменцию

Врач-невролог Елена Сурская предупредила: есть состояния, которые легко спутать с деменцией.Врач-невролог Елена Сурская объяснила разницу между деменцией и другими состояния, которые легко с ней перепутать.

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