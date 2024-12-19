Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +12°, облачно• Севастополь: +13°, малооблачно• Ялта: +10°, облачно• Алушта: +10°, облачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +12°, малооблачно• Бахчисарай: +12°, облачно• Джанкой: +12°, облачно• Судак: +10°, пасмурно• Феодосия: +1.
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