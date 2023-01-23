В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав

Продолжается операция по освобождению города Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Взяв под свой контроль Опытное и Клещеевку, подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Артёмовск с юга, перерезав противнику пути снабжения на этом направлении.
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