Военное обозрение

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В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав

В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав

Продолжается операция по освобождению города Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Взяв под свой контроль Опытное и Клещеевку, подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Артёмовск с юга, перерезав противнику пути снабжения на этом направлении.

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