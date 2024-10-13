SpaceX: Отстыковка Crew Dragon от МКС перенесена

Отстыковка многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon от Международной космической станции (МКС) еще раз перенесена, причина – неблагоприятные погодные условия в районах приводнения у побережья Флориды.
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