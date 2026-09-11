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Рязанские новости

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Минстрой Рязанской области выдаёт жилищные сертификаты пострадавшим от атаки

Минстрой Рязанской области выдаёт жилищные сертификаты пострадавшим от атаки

Уже приобретено 33 жилых помещения по выданным сертификатам для пострадавших от воздушной атаки 15 мая 2026 года.

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