Потолок пенсии по старости в будущем году вырастет до 77 тысяч рублей. Чтобы её получить, россияне должны официально работать 40 лет без остановки и получать от 250 тысяч в месяц, заявили в Финуниверситете при Правительстве РФ.
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