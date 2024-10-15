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Киргизские мигранты массово возвращаются из России на родину

Киргизские мигранты массово возвращаются из России на родину

За 4 года из нашей страны уехали 113 тыс киргизов, это 88% от числа вернувшихся в республику.Минтруд Киргизии и МОМ (Международная организация по миграции) сообщили, что граждане республики массово возвращаются домой из России.

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