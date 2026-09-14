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Тульские новости

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В Тульской области за выходные мошенники обманули жителей на 1,6 млн рублей

В Тульской области за выходные мошенники обманули жителей на 1,6 млн рублей

Жертвами мошенников стали жители Тульской области, потерявшие в общей сложности 1,6 млн рублей. Так, пенсионерка из Тулы перевела злоумышленникам 586 тысяч, поверив в необходимость перевода денег на «безопасный счет».

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