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Фонд Юрия Лужкова способствует развитию экономической науки: итоги конкурса вопросов

Фонд Юрия Лужкова способствует развитию экономической науки: итоги конкурса вопросов

Фонд Юрия Лужкова способствует развитию экономической науки: итоги конкурса вопросов Мила ЯкобссонОпределены победители конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2024», который проводится накануне диктанта среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений.

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