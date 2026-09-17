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Царьград

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В Ростове-на-Дону часть 2-й Пологой перекроют с 7 октября до 20 декабря

В Ростове-на-Дону часть 2-й Пологой перекроют с 7 октября до 20 декабря

В Ростове-на-Дону с 7 октября закрывается для транспорта часть улицы 2-я Пологая. Ограничение вводится на время работ по обновлению подземных инженерных сетей.

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