В ГД предложили отнести к ветеранам боевых действий военных по призыву

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к министру обороны России Андрею Белоусову с предложением внести поправки в законодательство «О ветеранах», чтобы приравнять к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих, выполняющих задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ, к примеру, в Курской и Белгородской областях.
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