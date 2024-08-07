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В ГД предложили отнести к ветеранам боевых действий военных по призыву

В ГД предложили отнести к ветеранам боевых действий военных по призыву

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к министру обороны России Андрею Белоусову с предложением внести поправки в законодательство «О ветеранах», чтобы приравнять к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих, выполняющих задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ, к примеру, в Курской и Белгородской областях.

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