Ростех
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Ростех

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Ростех отгрузил более 10 тонн нового вида промышленной взрывчатки для российских железных дорог

Ростех отгрузил более 10 тонн нового вида промышленной взрывчатки для российских железных дорог

Ростех начал серийное производство нового вида ленточного заряда ЛВВ-34-1. Технология используется для упрочнения металлических элементов конструкции железных дорог – за счет поверхностного взрыва меняются свойства и показатели металла, что делает его прочней.

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