Ростех отгрузил более 10 тонн нового вида промышленной взрывчатки для российских железных дорог

Ростех начал серийное производство нового вида ленточного заряда ЛВВ-34-1. Технология используется для упрочнения металлических элементов конструкции железных дорог – за счет поверхностного взрыва меняются свойства и показатели металла, что делает его прочней.
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