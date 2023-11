DI1F27 Risk On 1-DAY INTERBANK DEPOSITS FUTURES BMFBOVESPA:DI1F2027 PapaFilipe Tendencia de possível falha de fundo na região do 161 apoiada com os recentes dados: Fundamento Macro - GDP Q3 dos EUA acima do esperado indicando potencial inércia no crescimento econômico antes da retração devido ao QT.