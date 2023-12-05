Александр Лукашенко сыграл в хоккей с китайскими студентами

Президент Белоруссии вышел на лёд под хит «Песняров» "Касiў Ясь канюшыну".В рамках своего пребывания в Китае глава Белоруссии Александр Лукашенко успевает не только проводить встречи на высшем уровне, но и сыграть в хоккей с командой Пекинского университета.