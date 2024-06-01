В Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

В связи с ухудшением погоды в Ростовской области, где ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 23 метров в секунду, местные власти призывают жителей быть осторожными и внимательными к своему поведению во время прогулок и мероприятий вне дома.