В Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

В связи с ухудшением погоды в Ростовской области, где ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 23 метров в секунду, местные власти призывают жителей быть осторожными и внимательными к своему поведению во время прогулок и мероприятий вне дома.
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