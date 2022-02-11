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Брызгалов о Валиевой и СМИ: «В России думают о том, у кого больше обсуждений. Неважно, правда или неправда. Вот «Спорт-Экспресс» написал, а потом извинялся»

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов прокомментировал реакцию СМИ на информацию о положительном допинг-тесте фигуристки фигуристки Камилы Валиевой.

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