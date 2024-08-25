«С понедельника будет бесплатно для любого пенсионера». С 19 августа действует новая льгота Ольга ВайленкоС 19 августа 2024 года для пенсионеров в России вступает в силу новая льгота, которая призвана помочь пожилым людям, особенно тем, кто проживает в сельских местностях, где печное отопление до сих пор остается основным способом обогрева.
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