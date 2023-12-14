Василой будет работать в Центре борьбы с дезинформацией? Что говорит Ана Ревенко

Глава Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией (ЦСКБД) Ана Ревенко опровергла информацию о том, что в эту структуру будет принят бывший глава Пограничной полиции Росиан Василой, сообщает jurnal.
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