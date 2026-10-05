Вице‑президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский отреагировал на заявление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что текущий сезон станет последним для него в НХЛ.