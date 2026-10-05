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Вице‑президент КХЛ Каменский — об Овечкине: «Когда такие люди возвращаются, это идет всем на пользу»

Вице‑президент КХЛ Каменский — об Овечкине: «Когда такие люди возвращаются, это идет всем на пользу»

Вице‑президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский отреагировал на заявление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что текущий сезон станет последним для него в НХЛ.

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