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Смотрим взлет самого большого гидросамолета мира с воды: видео

Смотрим взлет самого большого гидросамолета мира с воды: видео

Самый большой в мире самолет-амфибия впервые взлетел с воды. Формально AG600 предназначен для тушения лесных пожаров.

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alik3456 Джексон
Халашо-о-о-о...
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12 час.
Гарий Щерба
Все на -100%   СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАРАБОТКИ , + к тому же  ЩЕНЕВМЕРЛИКИ  СУКИ ПРОДАЛИ Китаю за  КОПЕЙКИ  ....!!!
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10 час.
alik3456 Джексон
Как пить дать...
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3 час.

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