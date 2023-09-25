Смотрим взлет самого большого гидросамолета мира с воды: видео

Don't Panic MagazineВоенное делоПодписатьсяСмотрим взлет самого большого гидросамолета мира с воды: видео Самый большой в мире самолет-амфибия впервые взлетел с воды. Формально AG600 предназначен для тушения лесных пожаров.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииalik3456 ДжексонХалашо-о-о-о...Ответить12 час.Гарий ЩербаВсе на -100% СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАРАБОТКИ , + к тому же ЩЕНЕВМЕРЛИКИ СУКИ ПРОДАЛИ Китаю за КОПЕЙКИ ....!!!Ответить10 час.alik3456 ДжексонКак пить дать...Ответить3 час.
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