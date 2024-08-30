Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2024: выберите идеальный день для смены образа

Создание нового образа — это всегда шаг к переменам и обновлению. В сентябре 2024 года, согласно астрологическим рекомендациям, можно использовать фазы Луны для выбора наиболее благоприятного времени для окрашивания волос, чтобы результат был не только эстетически приятным, но и гармоничным на энергетическом уровне.