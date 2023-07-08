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Рубль стал равен евроценту: в Турции российских туристов назвали причиной обвала рубля

Рубль стал равен евроценту: в Турции российских туристов назвали причиной обвала рубля Российских туристов в Турции назвали причиной обвала рубля — некоторые эксперты, которых цитирует Turizm Guncel, уверяют, что именно то, что российские туристы, отправляющиеся на отдых за границу, вынуждены брать с собой иностранную валюту, поскольку они не могут пользоваться кредитными картами, и стало причиной … Сообщение Рубль стал равен евроценту: в Турции российских туристов назвали причиной обвала рубля появились сначала на 777 Travel.

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