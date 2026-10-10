Котлеты «Пенсионерские»: и дело не в возрасте

Сегодня готовлю котлеты «Пенсионерские»… Название котлет конечно странное, но какое есть, такое есть… Причём никакого прямого отношения именно пенсионерам оно не имеет.
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