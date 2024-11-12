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Царьград

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Ученые перечислили главные полезные свойства брокколи для здоровья

Ученые перечислили главные полезные свойства брокколи для здоровья

Названы главные причины включить брокколи в рацион для улучшения здоровья.Капуста брокколи имеет не только узнаваемый вкус, но и очень полезна для здоровья.

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