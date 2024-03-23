В Подмосковье в субботу будут принимать кровь для пострадавших в "Крокусе"

Кровь можно будет сдать 8 до 13 часов.Центр крови Подмосковья сообщает о готовности в субботу и во все другие рабочие дни принять доноров для пополнения банка крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании.
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