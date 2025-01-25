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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Сколько крымских студентов помогают в благоустройстве Крыма и уборке последствий выброса мазута?

Сколько крымских студентов помогают в благоустройстве Крыма и уборке последствий выброса мазута?

Традиционно на зимних каникулах Российские студенческие отряды в Крыму займутся благоустройством общественно полезных муниципальных территорий, оказанием трудовой помощи людям пожилого возраста, приведут в порядок памятники Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.

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