Сколько крымских студентов помогают в благоустройстве Крыма и уборке последствий выброса мазута?

Традиционно на зимних каникулах Российские студенческие отряды в Крыму займутся благоустройством общественно полезных муниципальных территорий, оказанием трудовой помощи людям пожилого возраста, приведут в порядок памятники Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.
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