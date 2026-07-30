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The Eurasia Daily news agency

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The other side's version: what does the wife of the "fighter" who beat up the scientist Zezin say

The other side's version: what does the wife of the "fighter" who beat up the scientist Zezin say

Over the past few days, Runet has been discussing the death of Ural scientist Nikita Zezin, who was allegedly beaten by outraged parents of teenagers detained by an employee of the Russian Academy of Sciences in experimental fields.

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