Названа новая цель ракет и БПЛА подо Львовом – горит одно из крупнейших ПХГ Европы

Военный аэродром во Львовской области, на который могут прислать иностранные F-16 и рядом с которым может находиться база натовских наёмников, не единственный крупный объект, оказавшийся целью для дронов и ракет.
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