Бардак в Глазго: российский журналист рассказал о чудовищных недостатках в организации климатического саммита

Российский журналист Стас Натанзон в своём авторском Telegram-канале рассказал о своей поездке на климатический саммит в Глазго «Только вернулся с COP26 в Глазго, того самого климатического саммита под эгидой ООН, который „должен был изменить все“.
Российский журналист Стас Натанзон в своём авторском Telegram-канале рассказал о своей поездке на климатический саммит в Глазго «Только вернулся с COP26 в Глазго, того самого климатического саммита под эгидой ООН, который „должен был изменить все“.
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