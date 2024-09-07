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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Халили: «На последнем круге надо было сразу бросаться в погоню, а я отсиделась за Дербушевой. Не хватило дистанции сегодня»

Биатлонистка допустила четыре промаха. «На второй стрельбе сделала поправку на ветер, потом он усилился.

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