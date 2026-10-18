Вспоминаю свою бабушку с большой нежностью. Готовила бабушка в печи, в чугунках. Её рецепты всегда были очень простые, но очень вкусные, духовитые! Многие ее рецепты мы переделали на современный лад.
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