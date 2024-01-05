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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов забросил 9-ю шайбу в сезоне после «передачи» от игрока «Колорадо». У него 17 очков в 35 играх

Дадонов забросил 9-ю шайбу в сезоне после «передачи» от игрока «Колорадо». У него 17 очков в 35 играх

Форвард «Далласа» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:5 ОТ), воспользовавшись «передачей» от игрока денверцев Росса Колтона.

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