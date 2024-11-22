Общественники в США критикуют власти за ускоренное принятие на вооружение F-35

Власти страны, в том числе американское оборонное ведомство, попали под вал критики со стороны общественного Проекта по надзору за правительством (Project On Government Oversight) из-за слишком быстрого принятия на вооружение истребителя пятого поколения F-35.
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