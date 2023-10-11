На Западе заявили о возможном расколе НАТО при поддержке Украины и Израиля

Организация Североатлантического договора (НАТО) не готова к разрастанию палестино-израильского конфликта, а ее попытка к единовременной поддержке Киева и Тель-Авива может поспособствовать расколу внутри альянса.
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