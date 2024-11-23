Результаты опроса Noi.md: Каких изменений вы ожидаете в ближайшее время?

Редакция Noi.md призвала своих читателей принять участие в новом опросе общественного мнения и ответить на следующий вопрос: Каких изменений вы ожидаете в ближайшее время? Так, по итогам опроса, 67,6% респондентов заявили, что ожидают ухудшения экономической ситуации в ближайшем будущем, а 15,7% полагают, что изменений не будет, 9,3% полагают, что экономическая ситуация в стране улучшится, .