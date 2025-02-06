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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Дәүләт Думасында балаларга эзотерика белән бәйле товарлар сатуны чикләргә тәкъдим иттеләр

Россиядә балигъ булмаганнарга эзотерик товарлар сатуны чикләргә тәкъдим иттеләр. Дәүләт Думасы Рәисе урынбасары Борис Чернышов РФ сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алихановка шул хакта мөрәҗәгать юллаган.

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