Южноуралец может получить в Греции сотни лет тюрьмы

Жителю Челябинской области грозят несколько сотен лет заключения за перевозку нелегальных мигрантов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 37-летнего южноуральца задержали еще 11 июня в районе греческого острова Родос.
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