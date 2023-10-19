Молодо и зелено: как школьники помогают решать проблемы экологии

В Челябинске стартовал Всероссийский детский экологический форум. Более 2,5 тыс. школьников из 18 регионов подготовили свои проекты по сохранению природы и защитили их перед перед известными экологами, учеными, политиками.
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