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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Кордоба: «Именно я принял решение не переходить в «Спартак», а не клуб решил не покупать меня. Я знаю, чего стою! «Краснодар» сделал многое, чтобы я остался»

– Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Довольны, что остались в клубе? – Я всегда говорил, что «Краснодар» – место, где ко мне относились лучше всего.

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