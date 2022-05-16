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Фердинанд о том, что Роналду не претендует на приз игроку сезона АПЛ, а Сака – да: «Смехотворно. Криштиану подумает: «Да как вы посмели?»

Рио Фердинанд недоволен тем, что Криштиану Роналду не претендует на приз игроку сезона АПЛ. В шортлист попали Трент Александер-Арнолд, Джеррод Боуэн, Жоау Канселу, Кевин де Брюйне, Букайо Сака, Мохамед Салах, Сон Хын Мин, Джеймс Уорд-Проуз.

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