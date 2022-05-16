«Ее просто добили этим лечением». Петрозаводанка разыскивает пациентов палаты в ковидном госпитале, где лежала ее мама

84-летняя Валентина Александровна Смирнова умерла в ковидном госпитале 1 ноября 2021 года. Ее дочь Елена Насонова до сих пор не может смириться со смертью матери и считает, что ей не было оказано должного лечения, не было индивидуального подхода.