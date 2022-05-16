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«Ее просто добили этим лечением». Петрозаводанка разыскивает пациентов палаты в ковидном госпитале, где лежала ее мама

«Ее просто добили этим лечением». Петрозаводанка разыскивает пациентов палаты в ковидном госпитале, где лежала ее мама

84-летняя Валентина Александровна Смирнова умерла в ковидном госпитале 1 ноября 2021 года. Ее дочь Елена Насонова до сих пор не может смириться со смертью матери и считает, что ей не было оказано должного лечения, не было индивидуального подхода.

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