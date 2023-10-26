Пугачева и Галкин* купили роскошный пентхаус на Кипре

Пугачева и Галкин* купили роскошный пентхаус на КипреГалкин и ПугачеваПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) купили роскошный пентхаус в городе Лимассол на Кипре.