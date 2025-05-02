«Мы не могли молчать!»: в Кремле объяснили, почему началась СВО

Eduard

Дело не тглько в нацизме,Европа всем обещает одно и тоже "жить как в Европе"(хот Европа разная).Вот наивные ураки сидят,мочат и терпят,мол войдут в Европу Зарплатабудит от 1000[ евро в секунду! Наивные!Все кто раньше вошли в ЕС никакие десяткитысяч не полусали,был обычный перевод гривен например в евро,причем местную валюту специально "роели" и платили гроши в евро! Это лохотрон!