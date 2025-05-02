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«Мы не могли молчать!»: в Кремле объяснили, почему началась СВО

«Мы не могли молчать!»: в Кремле объяснили, почему началась СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ростки нацизма на Украине прорастали быстрее, чем в других странах Европы, и Россия была вынуждена действовать.

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Комментарии
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Eduard
Дело не тглько в нацизме,Европа всем обещает одно и тоже &quot;жить как в Европе&quot;(хот Европа разная).Вот наивные ураки сидят,мочат и терпят,мол войдут в Европу Зарплатабудит от 1000[ евро в секунду! Наивные!Все кто раньше вошли в ЕС никакие десяткитысяч не полусали,был обычный перевод гривен например в евро,причем местную валюту специально &quot;роели&quot; и платили гроши в евро! Это лохотрон!
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