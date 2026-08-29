⛵️ Музтеатр Симферополя готовится к премьере спектакля «Алые паруса» Главный режиссёр Государственного академического музыкального театра РК, заслуженный деятель искусств Крыма Владимир Косов сообщил, что коллектив активно готовится к премьере нового спектакля «Алые паруса».
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