Сотрудники полиции изъяли у жителя Ольгинского района Приморского края свыше 2,7 килограмма марихуаны

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» пресекли противоправную деятельность 31-летнего жителя поселка Ольга Приморского края, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств растительного происхождения.
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