"С 1 марта 2025 года меняются правила продажи и маркировки

Новые требования к использованию касс на рынках, изменения в правилах продажи энергетиков, новые категории товаров, подлежащие обязательной маркировке, а также некоторые другие нововведения, которые повлияют на работу бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)