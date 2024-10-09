Генсек НАТО Рютте "не хочет спекулировать" на тему членства Украины в альянсе

Он также заявил, что путь в НАТО для Киева — неизбежное будущее.Генсеку НАТО Марку Рютте задали вопрос: сможет ли Украина стать членом альянса без части своей территории, контроль над которой западные страны признают за Киевом? Ответа на него генеральный секретарь не дал.