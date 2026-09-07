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Царьград

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ФАО прогнозирует снижение производства пшеницы в 2026 году на 3,8%

ФАО прогнозирует снижение производства пшеницы в 2026 году на 3,8%

ФАО прогнозирует снижение мирового производства пшеницы на 3,8% в 2026 году, до 810,7 млн тонн. Основные факторы: ухудшение урожаев в ЕС и Великобритании.

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